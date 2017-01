Angelo Carlucci: Deshalb ist er wirklich bei BTN ausgestiegen

Daniel ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Die Fans fragen sich seitdem, wie es für den Darsteller nach seinem Soap Aus weitergeht.

Daniel ist bei einem Verkehrsunfall völlig überraschend ums Leben gekommen. Miri und seine Freunde sind darüber zutiefst erschüttert.

RTL II hat mittlerweile auch bestätigt, dass Angelo Carlucci bei BTN ausgestiegen ist. Und auch der Darsteller selber äußerte sich in einem Video dazu. „Es hat mir Spaß gemacht, aber jetzt ist auch Zeit für was Neues“, erklärt der Schauspieler.

„Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, nur weil ich bei Berlin - Tag und Nacht nicht mehr mitmache, dass ich einfach von der Bildfläche verschwinde. Das ist auf keinen Fall so. Ich hab ja diesen Schritt gemacht, um wirklich zu sagen, ich entwickeln mich jetzt auch weiter, auch, was vor der Kamera natürlich zutrifft und auch so insgesamt natürlich“, verriet Angelo Carlucci weiter. Ein Comeback ist dann wohl endgültig ausgeschlossen…