Angelo Kelly: Traurige Beichte über seine Gesundheit

Die Kelly Family ist ein Phänomen. Auch 23 Jahre nach ihrem riesigen Erfolg ist der Zauber um sie noch immer ungebrochen. Ihre Fans lieben den Musik-Clan aus Irland!

Eine Liebe, die jedoch auch ihre Schattenseiten hatte. Das Kücken von damals - Angelo Kelly - ist dadurch sogar sehr krank geworden.

Angelo Kelly: "Ich wurde eine Art Zombie. Das hat mir einen Schreck eingejagt"

"Nach vier, fünf, sechs Jahren großen Erfolges und vielen vielen Tourneen war ich an einem Punkt, dass ich so eine Art Zombie wurde. Das hat mir einen Schreck eingejagt", so Angelo Kellys traurige Beichte während der vierstündigen VOX-Doku "Die Kelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie", die am vergangenen Wochenende im TV lief.

Kelly Family: Wundervolle Neuigkeiten!

Der Grund: Die hysterischen Fans waren damals eine echte Gefahr. Sie verfolgten ihre Stars, wollten den Kellys nahe sein - sogar auf ihrem privaten Hausboot. "Manchmal sind sie sogar von der anderen Seite des Flusses zu uns herüber geschwommen", sagte Angelo Kelly.

20 Millionen verkaufte Platten, unzählige Konzerte und TV-Auftritte sind zwar toll - wenn sie zu Lasten der Gesundheit gehen, können sie jedoch auch schnell zu einer großen Belastung werden.

Die Kelly Family verabschiedete sich 2002 von der Bühne

Die Familie zog die Reißleine. Im Jahr 2002 verabschiedete siech die Kelly Family zunächst aus dem Rampenlicht. Die Familien-Mitglieder gingen getrennte Wege.

Bis jetzt. 2017 geschah endlich das, worauf ihre Fans 15 Jahre lang gewartet haben. Die Kelly Family feierte ihr Comeback. Zwar nicht mehr in der komplett gleichen Besetzung - jedoch immernoch mit ihrem unverwechselbaren Sound. Mittlerweile sind sie alle älter geworden. Hoffentlich reicht das, damit sie nun besser mit dem Erfolg und dem Hype um sie zurecht kommen.