Angelo Kelly zeigt sich mit kurzen Haaren!

Da muss man wirklich zwei Mal hinschauen, um Angelo Kelly auf dem Foto zu erkennen! Der Kelly Family-Star trägt seit Jahrzehnten seine blonen Haare lang - sie sind sein Markenzeichen. Doch jetzt überrascht er seine Fans mit einem Kurzhaarschnitt!

Angelo Kelly: Schnipp Schnapp, Haare ab?

Auf einem Foto, dass Angelo Kelly zusammen mit Til Schweiger zeigt, überrascht der Sänger seine Fans mit kurzen Haaren. Und so skeptisch wie sein Blick auf dem Bild, ist auch die Reaktion seiner Anhänger. "Hoffe das es nicht deine echten Haare waren" oder "Hatte heute morgen erst einen kleinen Schock als ich das Foto sah", kommentieren sie unter dem Foto.

Ich war lange nicht mehr so nervös. Viel Glück für die weiteren Drehtage und Danke für die Rolle!!! Posted by Angelo Kelly on Samstag, 26. August 2017

Doch die Fans müssen sich keine Sorgen machen! Angelo Kelly hat nicht etwa zur Schere gegriffen. Er spielt im neuen Film von Til Schweiger mit und trägt dafür bloß eine Perücke. "Ich war lange nicht mehr so nervös. Viel Glück für die weiteren Drehtage und Danke für die Rolle", gesteht der Sänger.

Angelo Kelly: Seine Fans wollen die Mähne zurück

Also alles nur ein Fake! Die Fans werden Angelo Kelly so schnell nicht mit kurzen Haaren sehen - sehr zur Erleichterung der meisten. "Angelo, die Perücke ist ja schön und gut aber bitte mach dir niemals diese Frisur, deine Haare so wie die sind, stehen dir am besten", sind sie sich einig.