Anita Pallenberg: Die Ex von Keith Richards ist tot!

Sie war Schauspielerin, Model, Modedesignerin, Groupie der Rolling Stones und 12 Jahre lang die Frau an der Seite von Keith Richards. Nun ist Anita Pallenberg tot, sie verstarb im Alter von 73 Jahren. Stella Schnabel, die Schwester von Heidi Klums Lebensgefährten Vito Schnabel, war eng mit Anita Pallenberg befreundet. Via Instagram trauert sie um die verstorbene Muse der Stones, zu einem gemeinsamen Foto mit ihrer Freundin schreibt sie: „Ich habe noch nie eine Frau wie Dich getroffen, Anita.“

Anita Pallenberg führte ein aufregendes Leben. Die Deutsch-Italienerin hat gemeinsam mit Rolling Stones-Gittarist Keith Richards drei gemeinsame Kinder, Tara Jo Jo Gunne Richards verstarb 1976 kurz nach der Geburt am plötzlichen Kindstod. Marlon Richards wurde am 10. August 1969 geboren und Angela Richards, die am 17. April 1972 als Dandelion Richards auf die Welt kam, sich aber später für den Namen Angela entschied.

Anita Pallenberg lernte die Rolling Stones im Jahr 1965 auf einem Konzert in München kennen, wo ihre damalige Modelagentur sie hinschickte. Zunächst war sie mit dem Ex-Stones-Gitarristen Brian Jones liiert, doch die Liebe zerbrach 1967, nachdem der Musiker ihr gegenüber gewalttätig wurde. Dann kam sie mit Keith Richards zusammen, mit dem sie bis 12 Jahre lang eine Beziehung führte. Angeblich soll Anita Pallenberg zwischenzeitlich auch eine Affäre mit Mick Jagger gehabt haben. Über die Todesursache von Anita Pallenberg ist bislang nichts bekannt.