Normalerweise ist in der Beziehung von Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel immer Mario derjenige, der im Mittelpunkt steht und von seiner Freundin bei Fußballspielen regelmäßig angefeuert wird. Jetzt wird sich der Spieß aber ausnahmsweise mal umdrehen. Denn RTL gab nun bekannt, dass sich unter den Kandidaten der diesjährigen ‚Let’s Dance’-Staffel auch Marios Freundin Ann-Kathrin befindet!

Nun würde es sich nach all den Jahren, die das Model ihren Mario unterstützt hat, also eigentlich so gehören, dass der Nationalspieler den Fußballplatz zumindest immer Freitagabends gegen das TV-Studio eintauscht, um brav seiner Freundin zuzujubeln. Ob der Fußballstar die RTL-Show tatsächlich mit seiner Anwesenheit beehrt, weiß Ann-Kathrin allerdings noch nicht ganz sicher.

We wish you a merry Christm Ein von Mario Götze(@gotzemario) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 7:16 Uhr

Zumindest am Abend der ersten Show werde Mario es zeitlich leider nicht schaffen, wie die 27-jährige gegenüber RTL erklärt. "Aber ich hoffe, dass er natürlich, wenn er frei und Zeit hat, mal vorbeikommt und sich anschauen kommt, was ich da so fabriziere – genauso, wie ich ihn auch im Stadion anfeuere", so Ann-Kathrin. Vielleicht schafft sie es ja durch ihre Teilnahme an der Tanzshow endlich aus dem Schatten ihres berühmten Freundes herauszutreten.