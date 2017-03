Es gibt eine Menge Promi-Eltern, die noch nicht so lange ein Paar sind, wie "Let's Dance"-Kandidatin Ann-Kathrin Brömmel und ihr Freund Mario Götze. Nach fünf Jahren Beziehung wundert es nicht, dass nun auch Nachwuchs auf dem Plan steht. Gegenüber der Grazia verrät Ann-Kathrin Brömmel auch, dass sie wirklich große Pläne für ihre Familie hat.

Ann-Kathrin Brömmel wartet sehnlichst auf Mario Götzes Heiratsantrag

"Bei uns war immer Action!", erinnert sie sich an ihre Kindheit. "Genauso wünsche ich mir das später für meine Kinder auch - viele Geschwister zu haben. Man ist nie alleine." Das ist mal eine Ansage! Wer hätte gedacht, dass das Instagram-Model schon so konkrete Vorstellungen hat und sich gleich einen ganzen Trupp an Kindern wünscht.

Ann-Kathrin Brömmel wünscht sie das ganze Paket

Auch das Thema Hochzeit schwirrt für die "Let's Dance"-Schönheit im Raum herum. "Die meisten Mädchen träumen von einer Märchenhochzeit in Weiß, so sieht das auch bei mir aus. Aber ob das nun in Italien, Spanien, Deutschland passiert - darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", erklärt Ann-Kathrin Brömmel weiter.

Mario Götze: Langer Ausfall wegen Stoffwechsel-Erkrankung

Momentan dürfte es mit einer Hochzeit und Nachwuchs allerdings eher schlecht aussehen. Let's Dance fordert derzeit viel Zeit und körperliches Engagement von Ann-Kathrin Brömmel. Und auch bei ihrem Freund Mario Götze ist einiges zu bewältigen. Der Fußballstar ist seit langem in einer sportlichen Krise. Erst seit kurzem ist ihm bekannt, dass er an einer Stoffwechselkrankheit leidet, die der Grund für sein Leistungstief ist. Doch sollte bei dem Paar in diesem Jahr noch etwas Ruhe einkehren, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Hochzeit und Familienplanung noch in diesem Jahr angegangen werden.