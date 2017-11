Anna Hofbauer: Liebes-Comeback mit Marvin Albrecht?

Zu Beginn des Jahres schockte uns das einstige Bachelorette-Traumpaar Anna Hofbauer und Marvin Albrecht mit der überraschenden Trennung. Drei Jahre lang waren sie zusammen, doch jetzt gehen beide schon seit längerem getrennte Wege. Das bedeutet anscheinend aber nicht, dass Anna und Marvin keinen Kontakt mehr hätten. Wie die ehemalige Bachelorette nun enthüllt, trifft sie sich nach wie vor noch mit ihrem Ex!

"Einen Rosenkrieg gibt's bei uns nicht. Wir gehen auch ab und zu einen Kaffee trinken", verrät Anna im Interview mit ‚Bild’. Klingt ganz danach als würden sie und Marvin sich immer noch blendend verstehen! Vielleicht sogar so gut, dass sie bald doch wieder zueinander finden?

Diese Hoffnung erstickt Anna direkt im Keim. Die Trennung von Marvin sei für sie längst abgeschlossen. "Das ist neun Monate her! Es wäre tragisch, wenn ich jetzt noch Liebeskummer hätte", so die 29-jährige. Als guten Freund will sie ihren damaligen Auserwählten behalten. Nach der großen Liebe muss sie sich allerdings weiterhin umschauen.