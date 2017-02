Anna Hofbauer & Marvin Albrecht: Liebes-Comeback?

Sie galten als das letzte Paar, das den Glauben an die Liebe im TV noch aufrecht hielt: Anna Hofbauer und Marvin Albrecht hatten sich bei der "Bachelorette" kennengelernt und blieben drei Jahre lang zusammen. 2015 zog sie sogar zu ihm nach Düsseldorf. Hochzeit, Babys - alles schien möglich. Doch am Mittwoch dann die Schock-Meldung: Anna und Marvin haben sich getrennt!

Sind sie noch nicht endgültig getrennt?

"Mir geht es beschissen", gestand er gegenüber "Bild". Offenbar ging die Trennung von ihr aus, weil sie sich in der Beziehung eingeengt fühlte. Ein anderer Mann ist nach allem, was man weiß, jedoch nicht im Spiel. Gibt es also vielleicht doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

Nun gibt es Hinweise, die diese Spekulationen nähren. Offenbar ist das Liebes-Aus von Anna und Marvin noch längst nicht defintiv. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: