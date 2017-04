Anna Hofbauer: Neue Frisur!

Sie hat es getan! Nach der Trennung von Marvin Albrecht und pünktlich zum Sommer überrascht Anna Hofbauer mit neuem Look! Sie hat sich die Haare geschnitten und präsentiert stolz das Ergebnis.

Anna Hofbauer zeigt ihre neue Frisur Instagram/ Anna Hofbauer

Anna Hofbauer fühlt sich wohl

In den Storys bei Instagram strahlt Anna Hofbauer in die Kamera. Sie will unbedingt ihren Fans das Ergebnis ihres Friseur-Besuchs präsentieren. "Ich habe mir die Haare geschnitten und fühle mich soooo wohl", schwärmt die Blondine total happy. Anna Hofbauer brauchte anscheinend einfach mal eine Veränderung. Und sie ist froh, den Schritt gewagt zu haben.

Anna Hofbauer & Marvin Albrecht: Liebes-Comeback?

Anna Hofbauer: Alles neu!

Und nicht nur die Haare sind neu bei Anna Hofbauer! Sie ist gerade erst nach der Trennung von Marvin Albrecht von Düsseldorf nach Hamburg gezogen. Und auch diese Entscheidung scheint die Bachelorette nicht zu bereuen. Im Gegenteil. In den vergangenen Tagen wirkt sie wieder richtig happy und strahlt über beide Ohren. Nur in der Liebe hat sich offenbar noch nichts getan. Anna genießt anscheinend ihr Single-Leben. Aber das ist ja auch schön...