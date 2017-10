Anna Hofbauer packt aus: Auch sie wurde sexuell belästigt!

Täglich fassen mehr Frauen Mut und veröffentlichen unter dem Hashtag #metoo haarsträubende Geschichten über Sexismus, der ihnen widerfahren ist. Nun hat sich auch Ex-Bachelorette Anna Hofbauer ein Herz gefasst und erzählt von ihrer persönlichen Horror-Story.

„Lange habe ich überlegt, ob ich zu dem Thema auch etwas sagen soll oder nicht. Seit über 10 Jahren arbeite ich als Sängerin und Schauspielerin und habe in dieser Zeit das ein oder andere erlebt! Zwar Gott sei dank nie etwas richtig Schlimmes, allerdings gab es ein Erlebnis, das mich als junge Künstlerin frisch von der Uni sehr verstört hat“, schreibt Anna auf Instagram.

Sie wurde in relativ jungem Alter von einem Produzenten sexuell belästigt. Es geschah als sie ihn eines Tages auf ihre noch ausstehende Gage ansprach. „Da kam er einen Schritt auf mich zu, strich mir über die Wange und meinte, ich soll nach der Show zu ihm auf den Parkplatz in sein Auto kommen, da bekomm ich dann alles! Allerdings nur dann, wenn er mir das Geld ins Dekolleté stecken darf“, erinnert sie sich an den erniedrigenden Moment. „Ich wünschte, ich wäre damals stärker gewesen und hätte deutlich gemacht, dass das absolut inakzeptabel ist.“

Zwar spielt die 29-jährige den Vorfall herunter und meint, dass vielen Frauen noch wesentlich Schlimmeres passiert sei. Jedoch merkt man Anna an, dass sie das herablassende Verhalten des Produzenten nie richtig verkraftet hat und es sie auch heute noch sehr nachdenklich stimmt.