Anne Mertin: Die Schauspielerin ist tot!

Anne Mertin ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 75 Jahren.

Sie wurde 1942 in Wien geboren. Die studierte Schauspiel und war dann in Theatern in Deutschland und Österreich engagiert. Im Münchener Residenztheater spielte sie später unter Ingmar Bergman die Rolle der Kristin in Strindbergs Traumspiel.

Im Jahr 1977 feierte Anne Mertin ihr Filmdebüt und war danach in mehreren Produktionen zu sehen. Sie gründete dann das Stadt Theater Wien gemeinsam mit Fred Büchel. Nach 1980 wirkte Mertin in der Wiener Radikalentruppe von Theater Angelus Novus mit.

Am 16. November ist Anne Mertin gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.