Anne Wünsche: Baby Nr. 3?

Ist das etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl? Anne Wünsche geht in ihrer Mutterrolle total auf. Ihre beiden Töchter sind ihr Ein und Alles. Und auch von Baby Nr. 3 scheint die Schauspielerin ganz und gar nicht abgeneigt sein. Das verrät jetzt zumindest ein Posting, dass sie bei Facebook veröffentlicht hat.

Anne Wünsche: "Werde ich 2017 nochmal schwanger?"

An Silvester hat Anne Wünsche wie viele andere Bleigießen ausprobiert. Und ihr Ergebnis deutet doch tatsächlich auf ein neues Babyglück hin. Das sieht zumindest Anne selbst so! "Schaut mal, ich habe gestern zum ersten Mal beim Blei Gießen mitgemacht.

Sieht aus wie Sperma. Werd ich 2017 etwa nochmal schwanger", schmunzelt sie. Na, ist da vielleicht sogar schon etwas in Planung?

Eigentlich wollte Anne Wünsche kein weiteres Kind...

Eiegentlich beteuerte Anne Wünsche erst in diesem Jahr, dass sie keine Kinder mehr haben will. „Nein, Nachwuchs will ich keinen mehr. Zwei Kinder reichen", bestätigte sie gegenüber InTouch Online. Mit der kleinen Miley und der niedlichen Juna hat sie ohnehin genug um die Ohren. Außerdem hat Anne nach der zweiten Geburt immer noch etwas mit den Babypfunden zu kämpfen, wie sie verrät. Doch wie es jetzt scheint, ist Baby Nr. 3 wohl doch gar nicht so abwegig...