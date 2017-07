Anne Wünsche: Kommt eine Hochzeits-Doku im TV?

Bald soll es soweit sein: Anne Wünsche und Henning Merten wollen heiraten!

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sowie Sarah Connor und Marc Terenzi haben sich das Ja-Wort im TV gegeben. Bekommen nun auch Anne Wünsche und Henning Merten eine eigene Hochzeits-Doku im TV?

"Es ist geschafft. Auf gute Zusammenarbeit", schreibt die Darstellerin aus "Berlin - Tag & Nacht" auf ihrer Facebook-Seite - dazu verlinkt sie "Hochzeitsplaner"-Agentur Riegel Events und Rechtsanwältin Jennifer Schneider.

Henning Merten hat das gleiche Foto geteilt - dazu schreibt er: "Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Neue Ziele und viele große Projekte mit Anne Wünsche." Was genau das Paar damit meint, ist noch ungewiss - eine Hochzeits-Doku ist aber wohl nicht ganz ausgeschlossen.

"Habe einfach noch ein wenig Geduld und lasst euch überraschen, was passiert",, kündigte das Paar an. Es bleibt also weiter spannend...