Anne Wünsche: Leidet der Soap-Star an Burnout?

Anne Wünsche: Leidet der Soap-Star an Burnout?

Übernimmt sich Anne Wünsche? Der ehemalige Soap-Star hat offenbar zu viel Streß und hat Angst, bald unter einem Burnout zu leiden.

Der Ex-BTN-Star hat bei Facebook ein schockierendes Geständnis gemacht. "Ich würde gerne Videos drehen, aber momentan schaffe ich es einfach nicht und habe einfach Angst, dass ich irgendwann im Burnout ende. Das klingt wirklich hart, aber es ist gerade wirklich hart", offenbart die 25-Jährige in einem Video.

Anne Wünsche hat zwei Kinder, muss den Haushalt schmeißen, betreibt einen YouTube-Kanal und hat auch noch einen Online-Shop. Für die Ex-BTN-Beauty wird das alles offenbar zu viel! Die Fans machen sich große Sorgen um Anne Wünsche. Nun will sie vorerst weniger Videos drehen. „Nehmt es mir bitte, bitte, bitte nicht übel. Gerade ist es so anstrengend und stressig, dass ich 6,7,8,10 Tassen Kaffee am Tag trinke. Es kommt demnächst wieder eine Zeit, da wird richtig viel kommen. Und ich verspreche euch, ich werde mir richtig Mühe geben. Aber jetzt gerade geht es einfach nicht“, erklärt sie weiter.