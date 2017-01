Anne Wünsche: Sie bewarb sich beim Dschungelcamp!

Keifende Promis, giftige Krabbeltiere und knurrende Mägen - das Dschungelcamp 2017 läuft auf Hochtouren!

Während die meisten Zuschauer ihren Platz auf dem heimischen Sofa absolut nicht gegen eine der harten Dschungelpritschen eintauschen würden, ging es einer da ganz anders: Schauspielerin Anne Wünsche!

Wie der "Berlin - Tag und Nacht"-Star jetzt in einem Interview mit Kukksi verriet, hat auch sie sich schon einmal bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" beworben!

Ihre Bewerbung wurde damals von RTL abgelehnt - zum Glück, wie Anne heute selber findet:

"Ich bin froh, dass ich nicht genommen wurde", erklärt die 25-Jährige erleichtert.

"Ich wäre eher so die Stille in der hinteren Ecke, die ab und an mal alle drei Folgen kurz auftaucht und man sich fragt: 'Hä? Die ist auch dabei?'"

Nochmal versuchen will die Schauspielerin es bei IBES nicht, und das besonders aus einem Grund:

"Ich werde mich auch nicht mehr bewerben dafür. Ich habe ein riesiges Problem damit, lebende Tiere zu essen."

Ein klein wenig neugierig wäre Anne auf das kräftezehrende Dschungelleben im australischen Promi-Urwald dann aber doch gewesen:

"Ich wollte wissen, ob ich es kann oder ob ich den Schwanz einziehe und als erste Kandidatin 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' brülle."