Annemarie Carpendale: Heißes Nacktfoto zu Waynes Geburtstag

Ganz schön sexy!

Zum 40. Geburtstag von Wayne Carpendale hat sich Annemarie Carpendale etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf ihrem Instagram-Account postete die Moderatorin ein Foto von sich, das sie nackt und mit dem Rücken zur Kamera vor der Skyline Manhattans zeigt. "Guten Morgen, es ist ein wunderschöner Tag. Happy Birthday, Liebster!", schreibt sie dazu.

Der heiße Schnappschuss kommt nicht nur bei ihrem Schatz, sondern auch bei den Fans gut an. "Das Bild ist so schön!" und "Alles Liebe deinem Mann und euch beiden eine tolle Zeit!", ist unter dem Bild zu lesen. Was für ein schöner Start in seinen Geburtstag!