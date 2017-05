Annemarie Carpendale: Ist das etwa ein Babybauch?

Es ist ein süßer Pärchen-Schnappschuss, der jetzt für viel Wirbel sorgt! Annemarie Carpendale und ihr Mann Wayne Carpendale standen für Sat.1 gemeinsam vor der Kamera. Beide strahlen um die Wette! Doch der Blick der Fans geht besonders auf den Bauch der Moderatorin. Zeigt Annemarie Carpendale unter dem schwarzen Outfit etwa ihr Babybäuchlein?

Annemarie Carpendale: Die Fans spekulieren

Schuld ist dieses Bild, dass Annemarie Carpendale selbst bei Instagram gepostet hat!

Die sonst so schlanke Moderatorin zeigt darauf eine kleine Wölbung am Bauch. Und auch das glückliche Strahlen spricht Bände. Die Fans sind sich jedenfalls sofort sicher: "Babybäuchlein?", "Ihr erwartet ein Baby?" und "Ja, denke ich auch das Anni schwanger ist. Ist etwas Bauch zu sehen. Kommt ein kleiner Wayne", schreiben sie in den Kommentaren!

Annemarie Carpendale und Wayne sind seit vier Jahren verheiratet

Die Anhänger von Annemarie Carpendale würden sich riesig über ein Baby freuen. Und auch Annemarie und Wayne haben im letzten Jahr noch erklärt, dass sie Familienmenschen sind und sich Kinder wünschen. Sie sind mittlerweile seit vier Jahren verheiratet und seit 10 Jahren ein Paar. Und wer weiß, vielleicht sind sie ja bald schon zu dritt....