Annemarie Carpendale: Ist das etwa ein Babybauch?

Es wäre einfach zu schön. Annemarie Carpendale und ihr Gatte Wayne Carpendale sind DAS deutsche Traumpaar. Im Jahr 2013 fand ihre romantische Hochzeit statt und seitdem wünschen 7sich ihre treuen Fans vor allem eins: Ein Baby. Sobald Annemarie etwas trägt, was ihre Körpermitte nach etwas mehr Volumen aussehen lässt, wird nahezu um die Wette spekuliert, ob sich da nicht ein kleiner Babybauch wölbt. Doch bisher wurden die Anhänger der hübschen Moderatorin immer enttäuscht. Sie war nie schwanger, wenn die Fans es hofften. Doch nun hat Annemarie Carpendale ein Foto gepostet, welches sie im Monokini zeigt. Und siehe da, JETZT bleiben wirklich keine Fragen mehr offen, dies Foto ist für viele ganz EINDEUTIG:

Annemarie und Wayne Carpendale sind gerade im romantischen Urlaub und teilen ihr Glück über die erholsame Zeit natürlich über die sozialen Netzwerke mit ihren Fans. Praktisch täglich gibt es ein Update, wie es ihnen gerade geht. Seit Annemarie endlich einen eigenen Instagram-Account hat, verpassen ihre Follower praktisch nichts mehr, was das hübsche ProSieben-Gesicht so treibt. Aber würde sie es direkt über Instagram teilen, wenn sie schwanger wäre? Auf jeden Fall scheinen Annemarie und Wayne Carpendale Geschmack daran gefunden zu haben, schöne Details aus ihrem Leben mit anderen zu teilen. Beide sind sehr aktiv in den sozialen Netzwerken und lassen ihre Fans somit täglich ein ordentliches Stück an ihrem Leben teilhaben. Und das freut ihre Follower auf sämtlichen Kanälen natürlich riesig.