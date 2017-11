Annemarie Carpendale: Wayne heizt Baby-Gerüchte an

Annemarie Carpendale: Wayne heizt Baby-Gerüchte an

Gerade erst feierte Annemarie Carpendale ihren 40. Geburtstag. Gibt es jetzt etwa noch einen anderen süßen Grund zum Feiern? Gatte Wayne postete jedenfalls ein verdächtiges Foto...

Offenbar verbringt das TV-Traumpaar gerade einen romantischen Urlaub in Marrakesch. In einem Palmengarten ließen sich die beiden fotografieren, sie liegt auf einer weißen Hand, sie beide legen liebevoll ihre Hände auf Annemaries Bauch. Was mag das zu bedeuten haben? Möchte Wayne damit etwa eine große Neuigkeit verkünden?

Ein Beitrag geteilt von Wayne Carpendale (@wayne_interessiert_s) am 3. Nov 2017 um 2:24 Uhr

Dass Annemarie und Wayne Carpendale echte Familienmenschen sind, haben sie schon öfter betont. Außer eines gemeinsamen Hundes gibt es bislang allerdings noch keinen Nachwuchs. Ob sich das nun schon ganz bald ändern könnte?

Annemarie Carpendale: Verdächtige Rundung!

Bestätigt haben die beiden bislang noch nichts. Aber vielleicht enthüllen die zwei nach ihrem Urlaub ja tatsächlich zauberhafte Baby-News...