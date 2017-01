Annemarie und Wayne Carpendale bekommen wieder eine gemeinsame Show!

Annemarie Carpendale und ihr Mann Wayne sind einfach unzertrennlich. Und das nicht nur privat. Auch beruflich machen sie nun wieder gemeinsame Sache: Sie moderieren die neue Sat.1-Show „It’s Showtime – Das Battle der Besten“.

Annemarie Carpendale und Wayne sind ein Dreamteam

Schon seit 2016 stehen sie gemeinsam für die Show-Reihe "Ran an den Mann" vor der Kamera: Frech, sympathisch und lustig. Die Fans sind begeistert von Annemarie Carpendale und ihrem Wayne. Jetzt dürfen die sich auch auf eine zweite Show des Dream-Teams freuen.

Annemarie und Wayne werden die neue Sendung "It's Showtime" moderieren. Worum es dort geht? Artisten, Magier, Tänzer und Comedians müssen in sechs Sendungen die Jury und die Zuschauer von ihrem Talent überzeugen. Pro Kategorie werden drei Kandidaten gegeneinander antreten. Die Jury wählt den Besten von den Dreien aus. Die besteht aus Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sänger Sasha. Wer am Ende aber gewinnt, liegt in den Händen des Publikums.

Ist Annemarie Carpendale schwanger?

Beruflich gibt es damit also wieder süße Neuigkeiten bei Annemarie Carpendale und Wayne. Und wie sieht es privat aus? Vor wenigen Tagen wurde heftig spekuliert, ob Annemarie schwanger ist! Doch die Antwort gab es schnell: Wayne und seine Frau posteten ein eindeutiges Strandfotot mit den Worten: "Wenn hier einer schwanger ist, dann ja wohl ich!" Auf Nachwuchs müssen sich die Fans also noch etwas gedulden....