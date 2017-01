Annett Möller: Startet die RTL-Newslady jetzt als Sängerin durch?

Annett Möller moderiert neben Peter Kloeppel seit vielen Jahren die Newssendung „RTL Aktuell“. Startet die Moderatorin nun als Sängerin durch?

In der neuen RTL-Show „It takes 2“ greift Annett Möller zum Mikro. Früher war die Moderatorin tatsächlich mal Sängerin und war mit dem Dancefloor-Trio „Fun Factory“ unterwegs.

„Wir waren mehrfach in Japan und viel in Osteuropa unterwegs, aber der richtige Durchbruch kam einfach nie. Und mein Traum war ja immer, als Moderatorin zum Fernsehen zu gehen“, sagt Annett Möller gegenüber der „Bild“-Zeitung,

„Meine Mutter erzählt immer, dass ich auf Autofahrten von Start bis Ziel ununterbrochen gesungen habe und alle am Ende schon völlig mit den Nerven am Ende waren“, erzählt die Moderatorin weiter. Als Kind hatte Annett Möller schon die Leidenschaft zur Musik. In „It takes 2“ wird die Moderatorin eine ganz neue Seite von sich zeigen. Die Show läuft ab Sonntag bei RTL.