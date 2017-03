Als wäre es das normalste der Welt, berichtet Ex-Eisläuferin und "Let's Dance"-Teilnehmerin Anni Friesinger-Postma auch nach 20 Jahren Ehe mit Ids Postma völlig ungerührt davon, dass sie eine Fernbeziehung führen. Wenn sie über ihr Leben mit ihren zwei kleinen Töchtern Josephine (5) und Elisabeth (2) spricht, könnte man meinen, es sei völlig unproblematisch, dass sie nicht nur mit ihrem Ehemann einen Bauernhof in den Niederlanden hat, sondern auch zwei eigene Unternehmen führt.

Wo passt DA noch "Let's Dance" rein?

"Mein Tag ist auch ganz schön voll, ich bin Mutter von zwei Töchtern, und ich habe zwei Firmen gegründet, um die ich mich kümmern muss. Das Geschäft ist sozusagen mein drittes 'Kind', und es entwickelt sich gerade ganz gut. Da bleibt kaum Zeit für anderes", schränkt Anni Friesinger-Postma dann doch gegenüber der "Welt" ein.

Und doch: Für "Let's Dance" bleibt doch noch Platz. Das heißt also, dass die Pendelei vom österreichischen Salzburg in die Niederlande ab jetzt noch eine Zwischenstation in Köln hat. "Ich bin wahrscheinlich diejenige, die sich am allermeisten auf die Sendung freut", legt Anni Friesinger-Postma wiederum einen drauf.

Fliegt Anni Friesinger-Posthma zum "Let's Dance"-Sieg?

Das tägliche Training, dass sie von nun an mit Profitänzer Erich Klann absolvieren wird, kennt sie gut aus ihrer Zeit als Eisschnelläuferin und scheint es auch ein wenig zu vermissen. Ihrem Lebenstil nach zu urteilen, scheint Anni Friesinger-Postma aber nie so wirklich ausgelastet zu sein. So führt sie nicht nur eine Fernbeziehung über 20 Jahre und 1000 Kilometer, mit zwei Firmen, einem Bauernhof und zwei kleinen Töchtern, sondern hat irgendwo dazwischen auch mal einen Flugschein gemacht.

Ob sie bei "Let's Dance" allerdings zum Überflieger wird, ist noch ungewiss. Zwar dürfte sie die nötige Körperbeherrschung durch den Leistungssport haben, doch geht in die Tanzerei noch recht jungfräulich. Im Gegensatz dazu sammelten etwa Ann-Kathrin Brömmel oder Vanessa Mai schon in ihrer Jugend eine Menge Tanzerfahrungen.