Annica Hansen: Verlobung geplatzt!

Sie begann als Model, hatte anschließend ihre eigene Sat.1-Talkshow und moderierte Primetime-Shows. Doch im TV sahen wir die Moderatorin zuletzt nur selten. Das hat auch einen ganz besonderen Grund: ihren Lebensunterhalt verdient sich die 34-Jährige nun mit ihrem Hobby: „Mein Pferd ist jetzt bei uns der Großverdiener!“

Doch während ihre Hannoveraner-Stute Wölbchen (17) in Annicas Youtube-Videos immer mehr in den Vordergrund rückt, ist über ihr Privatleben nicht viel bekannt. 2015 machte die Moderatorin mit einer überraschenden Verlobungs-News von sich reden. Seither hörte man jedoch nichts mehr über Marcel, den Mann in ihrem Leben.

Annica Hansen: Zeigt sie hier ihren Verlobungsring?

Nun machte Annica Hansen eine traurige Bekanntmachung: "Ja, es stimmt. Ich bin aktuell Single. Aber mehr möchte ich nicht dazu sagen."

Derzeit dreht sich bei der TV-Blondine alles um ihr Pferd

Statt auf Männer konzentiert sich Annica nun voll und ganz auf Wölbchen. Jetzt geht das Duo noch einen Schritt weiter: Denn während sich die schöne Moderatorin vor den TV-Kameras zuletzt etwas rarmachte, hat sie im Hintergrund ein heißes (Huf-)Eisen geschmiedet: „Bei allen Veranstaltungen war Wölbchen stets ein beliebtes Fotomotiv. Dann eröffnete ich aus Spaß eine Instagram-Seite – und heute hat meine Stute mehr Fans als ich.“

Schnell eröffnete das Annica einen YouTube-Kanal und zeigt seitdem dort Videos hoch zu Ross. „Wölbchen hat schon Werbe-Deals an Land gezogen und gute Aufträge eingeheimst. Es war immer mein Traum, mehr mit ihr zu arbeiten – und jetzt ist mein Pferd plötzlich der Star.“ Beruflich läuft es also. Doch zuletzt war die Stute auch in ihrer Funktion als beste Freundin gefragt.

