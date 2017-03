Anuthida Ploypetch: Ist die GNTM-Kandidatin mit Rapper Cro zusammen?

Bahnt sich da etwa eine neue Promi-Liebe an? Auf Instagram hat Ex-GNTM-Kandidatin Anuthida Ploypetch Fotos mit Rapper Cro geteilt, auf denen sie sich scheinbar verdächtig gut verstehen.



Zudem ließ sie ihre Fans via Snapchat an einem Privatkonzert des Künstlers in ihrem Wohnzimmer teilhaben. Jetzt hat sich die 19-Jährige erstmals zu den Liebesgerüchten geäußert.

#thisiscronuthida Ein Beitrag geteilt von Anuthida Ploypetch (@itsanuthida) am 23. Dez 2016 um 14:37 Uhr

Gegenüber der "OK!" verriet das Model: "Da ich Single bin, kann ich die Spekulationen verstehen und es ist auch süß, wie die Community schon die Daumen drückt. Schlussendlich kennen Carlo und ich die Wahrheit und ob nun Freunde oder bereits verheiratet – wir verstehen uns prima."

Anuthida und Cro: Sie kennen sich schon länger!

Nach einem Dementi klingt das auf jeden Fall nicht! Und die Aufnahmen der beiden von Ende 2016 zeigen auf jeden Fall, dass die Chemie zwischen dem 27-Jährigen und der GNTM-Finalistin stimmt.

#thisiscro Ein Beitrag geteilt von Anuthida Ploypetch (@itsanuthida) am 23. Dez 2016 um 9:29 Uhr

Und nicht nur Anuthida ist Single. Auch Cro soll nach der Trennung von seiner Freundin wieder zu haben sein. Auch wenn sich asiatische Schönheit nicht konkret zu ihrer Beziehung zu Cro geäußert hat - das Model und der Rapper wären auf jeden Fall ein absolutes Traumpaar!