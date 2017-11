ARD-Moderatorin Sonja Kurowsky ist gestorben

Die ARD-Moderatorin Sonja Kurowsky ist nach schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Die in Wiesbaden geborene Ansagerin lebte zuletzt in einem Hospitz in Bergisch Gladbach.

„Sie hatte bis zuletzt einen tollen Überlebensmut und einen intelligenten, brillanten Humor“, so eine ihrer Freundinnen laut dem "Express".

Sonja Kurowsky moderierte Sendungen wie "Hase Cäsar" und "Wir warten aufs Christkind". Außerdem führte sie von 1983 bis 1992 durch die Live-Sendung "Gesucht - gefunden" im dritten Fernsehprogramm.

Sonja Kurowsky hinterlässt eine Tochter.