Aretha Franklin: Große Sorge um die Sängerin!

SIE ist eine der größten Soul-Stars der Welt: Aretha Franklin! Es gibt wohl niemanden der die Songs "A liitle Prayer", "A natural woman2 oder "Respect" nicht kennt. Doch jetzt sind Fans in großer Sorge um die 75 Jährige. Sie musste aus gesundheitlichen Gründen ein geplantes Konzert absagen!

Aretha Franklin kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten

Eigentlich sollte Aretha Franklin am 1. Juli beim Toronto Jazz Festival in Kanada auftreten. Doch das musste der Superstar nun aus gesundheitlichen Gründne absagen! Was genau Aretha Franklin fehlt, ist allerdings nicht bekannt. Es heißt aber, dass die Ärzte der Sängerin von einer Reise abgeraten haben.

Aretha Franklin: Das Konzert wird erst in einem Jahr nachgeholt

Doch die Fans können aufatmen - denn das Konzert wird nachgeholt. Auch wenn sie sich ein Jahr darauf gedulden müssen. Arethta Franklin soll nämlich 2018 ihr Konzert beim Toronto Jazz Festival geben.