Armie Hammer: Das zweite Baby ist da

"The Social Network"-Star Armie Hammer ist zum zweiten Mal Vater geworden. Nach Töchterchen Harper, die im Dezember 2014 zur Welt kam, können sich der Hollywood-Star und seine Frau Elizabeth Chambers nun über die Geburt ihres Sohnes freuen.

Vor zwei Tagen wurde Armie Hammer zum zweiten Mal Papa

Wie sein Management gegenüber der amerikanischen Seite "People" bestätigte kam der neue Familienzuwachs am 15. Januar in Los Angeles zur Welt. "Sowohl der Mutter als auch dem Baby geht es wunderbar", ließ der Schauspieler weiterhin ausrichten. Bereits im September hatte das Paar, das seit Mai 2010 verheiratet ist, die zweite Schwangerschaft via Instagram öffentlich gemacht. Wenig später offenbarte der smarte Schauspieler in der Show von Jimmy Kimmel auch das Geschlecht des Babys und gab erste, wohl nicht ganz ernst gemeinte Überlegungen zum Namen preis. Ob Jack oder Michael Charles, kurz M.C., wirklich in die engere Auswahl kommen?