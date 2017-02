Arturo Vidal: FC Bayern Star wird zum 3. Mal Vater

Das Tor gegen Ingolstadt war für den FC Bayern Spieler Arturo Vidal das erste. Zum Torjubel trägt er den Ball wie einen Babybauch und steckt den Daumen in den Mund und deutet damit etwas an, was er schon zum dritten Mal macht: Er wird wieder Vater.

Nach dem Spiel erklärt Vidal dann noch einmal ganz offiziell: „Meine Frau ist schwanger. Wir erwarten unser drittes Kind. Wir sind sehr, sehr glücklich.“

Mit seiner Ehefrau Maria Teresa ist Arturo Vidal bereits seit 2009 verheiratet. Mit ihr hat der Fußballstar bereits zwei Kinder - seinen Sohn Alonso und Tochter Elisabetta. Wann genau das neue Baby kommt, und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hat Arturo Vidal bislang noch nicht verraten.