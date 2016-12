Das sind doch endlich mal gute Nachrichten aus Hollywood. Nach diversen Scheidungen und Trennungsgerüchten gibt es nun auch etwas Positives aus der Promiwelt zu vermelden. Ashley Greene ist mit ihrem Freund Paul Khoury verlobt. Und der Antrag hätte offenbar kaum romantischer ausfallen können. Das Paar urlaubte in Neuseeland und bei den legendären Bridal Veil Falls fiel Paul vor dem „Twilight“-Star auf die Knie. Kein Wunder, dass die hübsche Schauspielerin zu diesem Traummann „JA“ sagen wird.

Ashley Greene hat wohl den romantischsten Antrag aller Zeiten bekommen

Via Instagram haben Ashley Greene und Paul Khoury ihr Glück direkt mit der ganzen Welt geteilt. Stolz zeigt die zukünftige Braut ihren wunderschönen Verlobungsring in die Kamera. Dazu schreibt die frisch Verlobte: „Ich bin SO glücklich und SO aufgeregt, dass ich den Rest meines Lebens mit meinem besten Freund verbringen darf. Aber der Ring ist auch nicht schlecht, das ist das schönste Ding, was ich je gesehen habe.“ Und als besonderes, romantisches Schmankerl hat Ashley Greene auch direkt ein Video von dem Antrag gepostet. Dazu richtet sie ihr Wort an ihren Verlobten: „Dir ist es erfolgreich gelungen, mich zur glücklichsten Frau der Welt zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dir meine unermessliche Liebe für den Rest unseres Lebens zu zeigen.“ Und auch er teilt sein Glück auf Instagram und antwortet seine Angebeteten: „Ich verspreche, dir für den Rest deines Lebens ein Lächeln auf deine Lippen zu zaubern. Du vervollständigst mich auf verschiedene Arten, von denen ich nicht mal wusste, dass sie möglich sind. Ich liebe dich mehr als alles andere und bin aufgeregt, mit dir gemeinsam diesen nächsten Schritt zu gehen!“

Ein von Ashley Greene (@ashleygreene) gepostetes Video am 29. Dez 2016 um 14:21 Uhr

Hach! Es scheint bei Ashley Greene also endlich wieder bergauf zu gehen. Die Schauspielerin hatte in den letzten Jahren nicht so viel zu lachen. Nachdem ihre Wohnung abbrannte und ihr geliebter Hund dabei starb, musste sie sich auch noch vor Gericht für den Brand verantworten. Erst nach drei Jahren wurde der nervenaufreibende Rechtsstreit endlich beigelegt.