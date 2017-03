Ashley Olsen: Trennung von Richard Sachs!

Auch diese Promi-Liebe hielt nicht lange! Schauspielerin Ashley Olsen hat sich nach nur fünf gemeinsamen Monaten von ihrem Freund Richard Sachs getrennt.

Zwischen der 30-Jährigen und dem 28 Jahre älteren Kunsthändler soll aber laut "Us Weekly" kein böses Blut herrschen. Wie so oft von Prominenten zu hören ist, sollen die beiden freundschaftlich auseinander gegangen sein.



Der genaue Grund für das plötzliche Beziehungsaus ist nicht bekannt, aber eine Quelle erklärte gegenüber dem Magazin: "Sie will sich jetzt auf ihre Modelinie konzentrieren. Sie sind noch Freunde und verbringen Zeit zusammen."

Ashley Olsen: Schwester Mary-Kate ist glücklich mit Olivier Sarkozy

In letzter Zeit hat sich die als Kind in Hollywood berühmt gewordene Ashley ihren Fokus immer mehr auf ihr Modellabel gelegt, welches sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Mary-Kate gegründet hat.



Während Ashley in nächster Zeit also als Single unterwegs sein wird, hat ihre Schwester bereits ihren Traummann gefunden. Die 30-Jährige ist seit 2015 mit Olivier Sarkozy verheiratet, dem Bruder des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy.



Trotz des Altersunterschiedes von 17 Jahren scheint die Ehe der beiden zu funktionieren. Gerüchten zufolge arbeitet das Paar gerade an ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs!