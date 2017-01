Ashley Williams: Nach tragischer Fehlgeburt endlich wieder schwanger!

Das sind tolle Nachrichten, Ashley Williams ist wieder schwanger. Den Beweis dafür, dass sie bald ein Baby erwartet, lieferte der „How I Met Your Mother“-Star selbst. Strahlend, mit kugelrundem Babybauch, schritt die Schauspielerin, die in der beliebten Serie HIMYM eine von Teds (Josh Radnor) Freundinnen spielte, bei einer Veranstaltung in Los Angeles über den roten Teppich. Und wenn man sich die Babykugel von Ashley Williams so betrachtete, kann es nicht mehr lange dauern, bis der Nachwuchs der Mimin das Licht der Welt erblickt. Das Blatt hat sich für sie also gewendet, Ashley Williams erlitt im letzten Jahr nämlich eine Fehlgeburt in der achten Schwangerschaftswoche.

Im September 2016 machte Ashley Williams ihre Fehlgeburt publik

Im September 2016 sprach Ashley Williams „Human Development Project” über den traurigen Verlust ihres ungeborenen Sohnes: „Ein dicker, dunkler und langsamer Strom von Blut floss an der Innenseite meines Oberschenkels herab.“ Doch sie versprach sich selbst, dass sie trotz der Fehlgeburt weiter versuchen will, noch ein Geschwisterchen für ihren Sohn Gus zu bekommen. Und siehe da, offensichtlich hat es schneller geklappt als gedacht. Via Twitter verkündete die Schwangere stolz: „Aufregende Neuigkeiten! Gus hat nach einem Pony gefragt, aber er wird stattdessen ein großer Bruder.“ Und dass sich der kleine große Bruder in spe nicht mehr lange gedulden muss, hat sie mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich bewiesen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollte Ashley Williams bislang nicht verraten Es bleibt also spannend.