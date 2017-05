Atze Schröder: Überraschendes TV-Comeback!

Um Atze Schröder ist es in den vergangenen Jahren etwas ruhig geworden. Nun feiert der Comedian sein großes TV-Comeback!

RTL will im Spätsommer eine neue Comedshow starten, die von Atze Schröder präsentiert werden soll. Das Original „Taskmaster“ kommt ursprünglich aus England. Darin müssen Comedians meist kuriose Aufgaben übernehmen, wie „dwdl“ schreibt. Die Show wurde in mehrere Länder verkauft, jetzt wagt auch RTL das Experiment. Atze Schröder vergibt Punkte und beurteilt, wie schlecht oder gut eine Aufgabe des jeweiligen Kandidaten ist. In jeder Show treten 5 Prominente gegeneinander an.

Im Juni sollen zunächst zwei Folgen der Show produziert werden. Aufgaben im britischen Original waren unter anderem, auf einem Pferd zu reiten und gleichzeitig ein Pferd zu malen. Atze Schröder war in der letzten Zeit nicht mehr ganz so oft im Fernsehen zu sehen. Bekannt wurde er vor allem durch die Serie „Alles Atze“.