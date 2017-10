Autsch! Ein Meisterschaftsspiel der 2 spanischen Liga ging jetzt richtig in die Hose. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Denn der Kicker Mariano Bittolo wurde so schwer am Penis verletzt, dass er genäht werden musste!

¡Qué dolor! Mariano Bíttolo sufrió un golpe de su compañero y debieron darle 10 puntos de sutura en el pene. pic.twitter.com/5eciZTtfS0 — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) 29. Oktober 2017

Mariano Bittolo: Platzwunde am Penis

Mariano Bittolo hatte eine böse Begegnung mit dem ukraninischen Fußballer Roman Zozulya. Der stieß ihm versehentlich mit voller Kraft den Fuß in den Penis. Der Schmerz war Mariano Bittolo ins Gesicht geschrieben. Der 27-Jährige stürzte sogar schmerzverzehrt zu Boden!

Nachdem sich der Fußballer wieder aufgerappelt hatte, rief er sofort nach dem Teamarzt! Später wurde bekannt, dass Mariano sich eine Riss am Penis zugezogen hatte und der mit 10 Stichen genäht werden musste!

Mariano Bittolo kann wahrscheinlich wieder spielen

Doch Mariano Bittolo hatte Glück im Unglück! Zwar ist die Verletzung am Penis sicher alles andere als angenehm, doch ganz so schlimm soll es auch nicht sein! Schon am Wochenden kann der Kicker offenbar wieder spielen.