Sarah Lombardi wird heute 25 Jahre alt. In den letzten Monaten ist die Sängerin enorm gewachsen und hat aus ihren Niederlagen neue Kraft geschöpft. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist!

Auf ihrem Snapchat-Account postete Sarah kurz nach Mitternacht ein Video, auf dem sie mit drei Freundinnen in einem Club die Sektgläser erhebt. Sie scheinen sich auf einer Party einen netten Abend gemacht zu haben.

Besonders interessant ist allerdings, dass Pietro im scheinbar gleichen Club einen Auftritt hatte und nur 30 Minuten später ebenfalls ein Video davon auf Snapchat veröffentlichte. Haben Pietro und Sarah etwa gemeinsam gefeiert?

Es ist kein Geheimnis, dass das ehemalige DSDS-Traumpaar sich heute wieder besser versteht. Doch steckt dieses Mal vielleicht doch mehr dahinter? Einige Stunden zuvor postete Sarah nämlich ein Gesangsvideo von sich, in dem sie „Issues“ von Julia Michaels singt. Kurz darauf sang Pietro in seinen Snaps ebenfalls dieses Lied. Die beiden scheinen sich also so nah zu stehen, dass sie die Social-Media-Kanäle des jeweils anderen abchecken oder sogar gemeinsam Musik hören, die sie gut finden.