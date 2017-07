Auf einem Kreuzfahrtschiff hat sich ein tödliches Drama ereignet – und der Grund ist echt heftig!

Auf dem Luxusdampfer Emerald Princess vor der Küste Alaskas kam es zu einem folgenschweren Ehedrama. Ein Mann soll dort seine Frau getötet haben, weil sie ihn ausgelacht haben soll.

Ein Zeuge sah in der Kabine überall Blut und fragte den Mann, was passiert sei: „Sie hat nicht aufgehört, mich auszulachen.“

Der Mann konnte von dem FBI gestellt werden. An seiner Kleidung, aber auch an seinem Körper war überall Blut. Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Nur wenige Minuten später nach der brutalen Tat ist die Frau verstorben.

Der Ehemann wurde sofort festgenommen. Auf dem Kreuzfahrtschiff waren über 4000 Passagiere an Bord.