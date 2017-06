Aurora Ramazzotti: Heiße Küsse auf den Straßen Mailands

Hach! Es scheint, als könnte Aurora Ramazzotti gar nicht mehr die Finger von ihrem Freund Goffredo Cerza lassen. Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie sich in Mailand in den Armen lagen und immer wieder wild küssten.

Die Tochter von Michelle Hunziker ist bereits seit dem Frühjahr in ihren Schatz verliebt und hat ihn sogar schon ihrer Mutter vorgestellt. Auch auf ihrem Instagram-Account postet sie immer wieder süße Kuschel-Bilder von sich und ihrem attraktiven Freund.

Den Schwiegersohn-Check hat der gebürtige Italiener also schon überstanden. „Er ist ein süßer Junge und liebt sie, das sieht man. Und sie sieht alles rosa. Aurora war noch nie so verliebt“, erklärte die blonde Moderatorin erst kürzlich. Es sieht ganz so aus, als hätte Aurora schon mit 20 Jahren das ganz große Liebesglück gefunden.