Aus Angst vor ihrem Vater: Sechsjährige bittet Passanten in Erfurt um Hilfe

Hut ab vor diesem Mädchen! Weil eine Sechsjährige aus Erfurt am Samstagabend große Angst vor ihrem offenbar betrunkenen Vater hatte, bat sie Spaziergänger um Hilfe. Das Mädchen sagte ihnen, dass sie sich bei ihrem Vater unwohl fühle.

Der Mann verschwand dennoch mit seiner Tochter in deren Wohnung. Grund genug für die Passanten, die Polizei zu alamieren.

Diese rückte umgehend an. Als jedoch niemand die Tür öffnete, kam die Feuerwehr hinzu und öffnete laut der "Thüringer Allgemeinen" die Wohnungstür.

Gegen den Vater des Mädchens wird wegen mehrfacher Körperverletzung ermittelt

Drinnen fanden sie den Vater tief schlafend vor. Offenbar kurierte er seinen Rausch aus.

Was dann passierte ist wirklich bemerkenswert: Die Sechsjährige vertraute sich eigenständig den Polizisten an und gab zu, dass ihr Vater sie in der Vergangenheit bereits mehrmals geschlagen habe. Das Kind wurde vorerst vom Jugendamt untergebracht.

Gegen den Vater wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung ermittelt.