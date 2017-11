Aus dem Leben gerissen: Wenn aus der Hochzeit eine Beerdigung wird

„Aus unserer Hochzeit wird eine Beerdigung“

Mit diesen Worten verkündete Margareta Walter auf ihrer Facebook-Seite die traurige Botschaft. Das Herz ihrer Jugendliebe Tim hörte mit 27 Jahren einfach auf zu schlagen. Zurück ließ er große Trauer, eine am Boden zerstörte Frau und zwei kleine Töchter.

Am Tag der Beerdigung ihres Mannes wählte Margareta ein ganz besonderes Outfit. Sie truf ihr schneeweißes Brautkleid. „Weil wir es zusammen ausgesucht haben, weil Tim mich darin so schön fand“, erklärt sie. Elf Jahre lang waren sie ein glückliches Paar, bis die Polizei plötzlich vor der Tür der 28-Jährigen stand und ihr mitteilte, dass ihr Mann tot in seinem Bett aufgefunden wurde. „Ich konnte ihn den ganzen Tag nicht erreichen“, erinnert sie sich zurück.

Die beiden heirateten 2016 standesamtlich. Eigentlich war in diesem Jahr eine Zeremonie in weiß vorgesehen. Nun ist Tim nicht mehr da und Margareta muss den Alltag ohne die Liebe ihres Lebens meistern. Halt findet sie dabei bei ihrer Familie und im Internet bei den Followern ihres Familienblogs.