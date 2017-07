Aus Rache: Schwangere Frau steckt Affäre Chilis in die VAGINA

Leg dich nicht mit einer schwangeren Ehefrau an! Das musste eine junge Vietnamesin nun auf brutale Art und Weise lernen. Die junge Frau hatte eine Affäre mit dem 24-jährigen Chien K. Der ist allerdings seit sieben Monaten mit der Vietnamesin Ly C. verheiratet - und erwartet auch ein Kind. Als die herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt, rächt sie sich!

Vier Männer hielten die Frau fest

Wie die "Daily Mail" berichtet, folgte die Ehefrau gemeinsam mit vier Freunden ihrem Mann und überraschte ihn und die Gespielin in einem Motel in der Provinz Thai Nguyen in flagranti. Und in diesem Fall ist die Rache nicht süß, sondern scharf - extrem scharf! Um der Affäre eine Lektion zu erteilen, hatte Ly C. eine Tüte voller Chili-Schoten dabei. Laut Medienberichten soll es die Sorte "Bird's Eye" gewesen sein, die zwanzig Mal schärfer als normale Jalapeños sein sollen.

Während die vier Freunde von Ly C. die junge Frau festhielten, führte die, bewaffnet mit Latex-Handschuhen, die Chilis in die Vagina der Frau ein.

Die Fotos der Chili-Vagina-Aktion wurden online gestellt

Man möchte sich gar nicht vorstellen, welche Schmerzen die Affäre des Mannes aushalten musste. Besonders bitter: Die Vagina-Chili-Aktion wurde auch noch fotografiert und ins Netz gestellt. "Möchte mein Mann, dass ich glücklich bin, wenn ich sein Kind austrage? Wie kann er für uns sorgen, wenn er mich mit einer anderen betrügt. Mit einer Frau, die Familien zerstört", schreibt Ly C. außerdem online. Und weiter: "Es gibt Leute, die mich jetzt hassen, aber so ist das Leben, man kann nicht allen gefallen."

Brutale Rache: Diese Bilder wurden bei Facebook online gestellt Facebook

Kommt Ly C. ohne Strafe davon?

Obwohl die Rache von Ly C. wirklich brutal ist, kommt sie wohl ohne eine heftige Strafe davon. Denn wie die Polizei berichtet, soll das Opfer keine Anzeige erstatten. Sollte die Affäre des Mannes allerdings Verletzungen erlitten haben, könnte Ly C. mit einer Geldstrafe von umgerechnet 80 bis 110 Euro rechnen. Das wird sie aber wohl noch verkraften. Eines ist auf jeden Fall sicher: So schnell wird das Chili-Opfer wohl keine Affäre mehr eingehen...