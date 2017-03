Ausgebrannt? Matthias Schweighöfer gönnt sich 6 Monate Pause

Das Leben als Star kann manchmal richtig anstrengend sein. Der Stress scheint sich bei Matthias Schweighöfer momentan besonders bemerkbar zu machen, denn er hat angekündigt, sich eine Auszeit gönnen zu wollen.

Ganze sechs Monate lang will der 36-Jährige abtauchen. "Es ist Urlaub, der in eine Auszeit übergeht. Ich muss mich mit den Stoffen beschäftigen, die ich 2018 und 2019 umsetzen will“, erklärt er gegenüber Bild Online. Bis zum 4. September werden wir wohl nicht mehr viel von dem Schauspieler hören, der kürzlich seine eigene Serie „You Are Wanted“ produziert hat.

Der Abschied dürfte den Fans allerdings nicht allzu schwer fallen, denn Schweighöfer wird sich mit vielen neuen Projekten aus seinem Urlaub zurückmelden. Auf der faulen Haut zu liegen war eben noch nie seine Stärke!