Autobombe explodiert in Bremen

In der Wilseder-Berg-Straße in Bremen explodierte vergangenen Nacht eine Autobombe. Warum in dem Wohngebiet ein Sprengsatz an dem Auto befestigt wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Die Autobombe explodierte in der Nacht

In der vergangenen Nacht sind die Anwohner der Wilseder-Berg-Straße im Stadtteil Bremen-Vahr mit einem Schreck davongekommen. Vor ihrer Haustür explodierte um halb zwei eine Autobombe. Die meisten Bewohner der Straße wurden durch den Knall geweckt. Nachdem Polizei und Feuerwehr eintrafen, wurden die ersten Vermutungen der Anwohner bestätigt. Bei der Explosion handelte sich definitiv um eine Autobombe.

Keine Verletzten durch die Autobombe in Bremen-Vahr

Der Sprengsatz an dem Auto explodierte in der Nacht. Zu dieser Zeit befanden sich keine Passanten auf der Straße. Es wurde niemand verletzt. Auch die umliegenden Wohnhäuser wurden nicht beschädigt. Warum der Sprengsatz an dem Auto befestigt wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.