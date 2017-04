AWZ-Ausstieg: Daniel Brockhaus verlässt die Serie

Zweineinhalb Jahre spielte Daniel Brockhaus bei AWZ den Dr. Thomas Brück. Jetzt verkündet er seinen Ausstieg. Eine Nachricht, die seine Fans traurig macht.

Daniel Brockhaus: "Ich habe immer gesagt, ich bleibe, bis alle verarztet sind."

Am 17. Juni wird Dr. Thomas Brück das letzte Mal zu sehen sein. Er ist das letzte Mitglied der Familie Brück, der die Serie verlässt. Zuletzt machte sich sein Sohn Leo aus dem Staub.

Gegenüber RTL erklärt Daniel Brockhaus nun die Entscheidung für seinen Ausstieg: "Ich habe immer gesagt, ich bleibe, bis alle verarztet sind. Jetzt muss ich feststellen, das ist unmöglich. Gerade für einen Arzt wie Dr. Brück, der "Spezialist für alles" ist, gehen die Patienten nie aus. Aber es heißt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Als Schauspieler ist es normal, nach einer gewissen Zeit weiterzuziehen. In der Vergangenheit habe ich das meist nach zwei Jahren gemacht. Diesmal waren es sechs Monate mehr – es war also eine gute Zeit."

Daniel Brockhaus: So geht es für ihn weiter

Nach seinem Ausstieg wird sich Daniel Brockhaus weiterhin seiner Schauspielkarriere widmen: "Jetzt werde ich neue Charaktere entwickeln und ihr werdet mich in anderen Fernsehformaten sehen. Ich freue mich darauf und hoffe, ihr bleibt mir treu. Und Achtung Spoiler: der Chefarzt stirbt nicht!"

Mit welcher Geschichte Dr. Thomas Brück aussteigt, ist nicht bekannt. Aber vielleicht verlässt er Essen, um wieder mit seinem Sohn Leo vereint zu sein...