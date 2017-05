Heiß, heißer, Instagram. Let's Dance-Beauty Cheyenne Pahde und ihre AWZ-Kollegin Franziska Benz haben sich ziemlich freizügig in dem Netzwerk präsentiert. Die „Alles was zählt“-Schauspielerinnen haben nämlich passend zu den steigenden Temperaturen Nackt-Fotos von sich gepostet.

Ein Beitrag geteilt von CHEYENNE PAHDE (@cheyennepahde) am 27. Mai 2017 um 4:10 Uhr

Cheyenne Pahde & Franziska Benz nackt auf Instgram

Offenbar haben Cheyenne Pahde und Franziska Benz eine gemeinsame Bootstour unternommen und ihre Fans haben via Instagram haben ein paar heiße Einblicke bekommen. Die AWZ-Beautys verstehen sich offenbar auch privat blendend und scheinen keinerlei Scheu voreinander zu haben. Also warum dann nicht auch einfach mal auf offener See blank ziehen, das Smartphone zücken und ein paar Nackt-Fotos auf Instgram posten? Bei ihren Fans kommen die heißen Schnappschüsse auf jeden Fall ziemlich gut an.

Cheyenne Pahde: Verknallt in diesen "Let’s Dance"-Kandidaten?

Ein Beitrag geteilt von CHEYENNE PAHDE (@cheyennepahde) am 29. Mai 2017 um 12:09 Uhr

Cheyenne Pahde ist beispielsweise stilvoll in schwarz weiß gehalten von hinten zu sehen. Man erkennt zwar, dass der AWZ-Star komplett unbekleidet ist, doch intime Details sind nicht zu erkennen. Auf einem gemeinsamen Fotos der zwei Schönheiten strahlen sie lediglich mit Kopfbedeckungen bekleidet in die Kamera, aber natürlich ist auch hier zwar nackte Haut, aber nichts Verwerfliches zu sehen. Und auch Kollegin Franziska Benz zeigt sich zwar auch alleine komplett unbekleidet, sitzt jedoch so geschickt, dass alles in anständigen Rahmen bleibt. Und ihre Follower sind begeistert vom natürlichen Look von Cheyenne Pahde und Franziska Benz: „Ihr zwei seit die tollsten. Sehr schöne Frauen! Ohne Bikini, find ich super.“ Aber natürlich gibt es auch Kritik. Dabei können sich die zwei „Alles was zählt“-Girls nun wirklich sehen lassen….