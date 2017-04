AWZ: Ben lässt die Hochzeit mit Carmen platzen!

Eigentlich sollte die Hochzeit der schönste Tag im Leben eines Paares sein. So wünschen es sich auch Carmen (Heike Warmuth) und Ben (Jörg Rohde). Doch es kommt alles ganz anders: Die Situation zwischen ihnen eskaliert - und Ben lässt schließlich die ganze Hochzeit platzen!

Richard zerstört die Hochzeit von Carmen und Ben

An dem Ehe-Drama ist ausgerechnet Richard Steinkamp ( Silvan-Pierre Leirich) Schuld. Als der aus der Villa auszieht, will ihn Carmen ablenken. Richard fühlt sich bei ihr so geborgen, dass er sie schließlich völlig überraschend küsst. Carmen ist von der Situation komplett überfordert und flüchtet zu Ben ins Bett. Soll sie ihm von dem Kuss erzählen?

Carmen ist hin- und hergerissen

Ihre Freundin Lena (Juliette Greco ) rät Carmen den Kuss zu verschweigen. Doch die hadert mit dieser Entscheidung. Denn Carmen kann einfach nicht mit einer Lüge in die Ehe mit Ben gehen. Sie plagt das schlechte Gewissen und als Ben sie schließlich mit einer romantischen Geste überrascht, kann Carmen das Geheimnis nicht mehr für sich behalten. Sie lässt die Bombe platzen - mit schweren Konsequenzen!

Ben lässt die Hochzeit platzen

Obwohl Carmen beteuert, dass der Kuss mit Richard nichts bedeutet hat, kann Ben ihr einfach nicht glauben. Er lässt die Hochzeit platzen und trennt sich von ihr! Ist ihre Liebe für immer zerbrochen?

AWZ, Mo-Fr, 19.05 Uhr, RTL