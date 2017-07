AWZ: Robert Maaser steigt aus

Traurige Nachrichten vom "Alles was zählt"-Set: Robert Maaser, der die Rolle des Tim Hayer spielt, steigt aus. Dabei ist er erst seit März dabei.

"Leider ist meine Zeit als Tim Hayer bei AWZ schon vorbei. Es geht schneller als man denkt", erzählt er in einem Video auf der "AWZ"-Facebook-Seite. "Die Zeit war großartig, wundervoll und ich werde euch alle vermissen."

Er spielte einen Extremsportler und Internetstar und bandelte in der Serie immer wieder mit Marie (Cheyenne Pahde) an. Warum er genau aussteigt, verrät er seinen Fans in dem Video nocht. Auch nicht, wie es jetzt für ihn weitergeht.

Robert Maaser ist Dauergast bei RTL

Bevor Robert Maaser bei "Alles was zählt" eingestiegen ist, war er bei einer anderen Soap des Senders - bei "GZSZ". Dort spielte er in einer Gastrolle das Model Ben und stand mit Janina Uhse vor der Kamera.

Und auch sonst ist er Dauergast bei "RTL": Vor sieben Jahren erreichte der mehrfache Weltmeister im Rhönradturnen das Halbfinale beim "Supertalent". Außerdem nahm er an der Show "Ninja Warrior Germany" teil.

Komplett aus dem TV verabschieden wird Robert Maaser sich sicher nicht. Schade um den täglichen Anblick des durchtrainierten Sportlers in der Serie ist es trotzdem.