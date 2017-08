AWZ: Fremdgeh-Schock!

Christoph hat eigentlich alles, was er sich wünschen kann: Er hat in Vanessa eine tolle Frau an seiner Seite und den süßen Sohn Henry. Doch jetzt setzt er die kleine Familie endgültig aufs Spiel!

AWZ: Christoph ist sauer auf Vanessa

Zugegeben, Christoph hat es gerade nicht leicht. Seine Tochter Iva liegt im Koma. Und deswegen ist er auch nicht sonderlich gut auf Vanessa zu sprechen. Die ist nämlich nicht ganz unschuldig an der Situation. Bei Krankenschwester Linda Engels kann er sich den Frust von der Seele reden. Sie hört ihm zu und steht ihm zur Seite. Doch die beiden kommen sich etwas zu nah!

AWZ: Christoph und Linda haben Sex

Linda lädt Christoph auf einen Drink ein und der nimmt die Einladung dankend an. Er freut sich, endlich mal seine Probleme zu vergessen. Und er bleibt über Nacht! Wird er Vanessa von dem Seitensprung erzählen? Und zerbricht seine kleine Familie an dem Ausrutscher?

Die Antwort gibt es bei AWZ, Mo-Fr, 19.05 Uhr, RTL