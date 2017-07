AWZ: Ist Jenny Steinkamp schwanger?

Ist das nur der Stress oder erwartet Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) Baby Nr. 2? Jenny wird bei einer Diskussion mit Deniz (Igor Dolgatschew) auf einmal schwindelig. Sie schiebt es auf den Stress, den sie seit einiger Zeit mit Ronny (Bela Klentze) hat. Doch Vanessa (Julia Augustin) hat da eine ganz andere Vermutung. Ist Jenny schwanger?

AWZ: Vanessa vermutet, dass Jenny schwanger ist

Als Jenny beim Streit mit Deniz einen Schwindelanfall bekommt, flüchtet sie aus dem "Pumpwerk" um frische Luft zu schnappen. Dort trifft sie auf Vanessa, die gerade genüßlich einen Döner verschlingt. Der Geruch ist für Jenny unerträglich und so ensorgt sie das leckere Teil kurzehand.

Als Ärztin sieht Vanessa sofort, dass es ihrer Schwester nicht gut geht und schlägt eine Untersuchung vor. Sie hat auch einen Verdacht: Vanessa denkt, dass Jenny schwanger ist!

AWZ: Jenny besorgt sich einen Schwangerschaftstest

Jenny selbst hält die Theorie für unmöglich. Sie erklärt Vanessa, dass sie die Pille nimmt. Doch die weiß es selbst doch am besten. "Ich habe auch verhütet und jetzt schau dir meinen kleinen Engel an", so Vanessa. Verunsichert holt sich Jenny einen Schwangerschaftstest. Doch wird der wirklich positiv ausfallen?

