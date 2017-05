AWZ-Star Igor Dolgatschew ist heimlich Vater geworden!

Süße Baby-News aus der deutschen Soapwelt: AWZ-Star Igor Dolgatschew ist zum zweiten Mal Papa geworden! Und bisher wusste niemand etwas von seinem Glück!

Igor Dolgatschew: "Danke dir für dieses Geschenk!"

Das Igor Dolgatschew bereits die 10-jährige Tochter Lupita hat, ist kein Geheimnis. Die Kleine wächst bei hrer Mutter Stefanie Juling auf. Sie ist dem RTL-Star extrem wichtig. "Als Vater bin ich immer für sie da, auch wenn ich nicht immer bei ihr sein kann, weil sie nicht in Köln wohnt. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass Stefanie und ich es geschafft haben, trotz unserer Berufe eine kleine Familie zu sein, in der jeder zwar mit einem anderen Partner und in verschiedenen Städten lebt, aber wo jeder sich miteinander versteht, aufeinander verlassen kann und bestmöglich für unsere Kleine sorgt", erklärte er einmal in einem Interview.

Doch jetzt lässt der AWZ-Star plötzlich die nächste Baby-Bombe platzen. Pünktlich zum Vatertag postet er ein Foto von seinem Sohn. Denn Igor Dolgatschew und seine Freundin Jessy sind still und heimlich Eltern geworden!

"Love! Danke für dieses Geschenk", schwärmt Igor Dolgatschew zu dem süßen Schnappschuss. Darauf sieht man den Schauspieler und seine Sproß, der lässig eine Kappe mit dem Aufdruck Levi trägt. Jetzt darf es nämlich jeder wissen: Igor Dolgatschew ist stolzer Zweifach-Papa!