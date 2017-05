AWZ: Verlässt Jörg Rohde die Serie?

Die Koffer sind gepackt und das Auto steht bereit - Ben will Essen endgültig verlassen! Diese Nachricht ist ein Schock für alle AWZ-Fans! Steigt Jörg Rohde etwa aus der beliebten Serie aus?

Ben will mit Carmen abschließen

Für Ben gibt es keinen anderen Ausweg mehr, als Essen zu verlassen. Die Beziehung zu Carmen (Heike Warmuth) ist endgültig vorbei, sie liebt Richard (Silvan-Pierre Leirich) und nicht ihn. Das Herz von Ben ist gebrochen. Um endlich mit allem abzuschließen, muss er weg. "Wir hatten nie eine Chance, weil du immer Richard geliebt hast", erklärt er traurig gegenüber Carmen. Doch die ist da ganz anderer Meinung! "Das stimmt nicht. Und das ist vorbei", versucht sie ihn zu überzeugen. Doch kann sie ihn wirklich umstimmen?

Ben hat seinen Entschluss gefasst!

Ben will keine Erklärungen mehr von Carmen hören. Er hat sich entschieden. "Es ist nicht vorbei. Es wird auch nicht vorbei sein, weil du Richard immer noch liebst. Und du wirst dich auch immer für Richard entscheiden", sagt er verletzt. Jetzt will er nach Budapest, wo er in einen Club eines Kumpels einsteigen soll.

Als Ben in sein Taxi steigen will, dass ihn zum Flughafen bringen soll, tauchen nicht nur seine Freunde auf um ihn zu verabschieden. Auch Carmen steht plötzlich vor ihm! Doch kann sie ihn davon überzeugen zu bleiben?

AWZ, Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTL