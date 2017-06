AWZ: Werden Ben und Carmen wieder ein Paar?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Ben (Jörg Rhode) Hals über Kopf Essen verlassen hat und nach Budapest geflüchtet ist. Schuld daran war ein Kuss zwischen Carmen (Heike Warmuth) und Richard (Silvan-Pierre Leirich). Ben wollte endlich über Carmen hinwegkommen, da er sich sicher war: Sie liebt Richard!"Es ist nicht vorbei. Es wird auch nicht vorbei sein, weil du Richard immer noch liebst. Und du wirst dich auch immer für Richard entscheiden", sagte er verletzt.

Jetzt ist Ben wieder zurück! Will er etwa doch um Carmen kämpfen?

Ben: "Ich liebe Carmen!"

Besonders Ingo (André Dietz) ist überrascht, als sein Kumpel Ben plötzlich vor der Tür steht - und er will hier bleiben. "Heißt das, du hast es gerafft? Dass Essen geiler ist als Budapest? Dass hier deine Freunde sind, verdammt?", wundert sich Ingo. Doch es sind nicht seine Freunde, die ihn wieder nach Essen gelockt haben. Ben ist wegen Carmen zurück. "Ingo, ich liebe Carmen. Ich muss uns einfach noch eine Chance geben", so Ben entschlossen. Hat er etwa vergessen, was passiert ist?

Marian und Ingo sind skeptisch

"Es gab doch einen guten Grund, warum du abgehauen bist - einen verdammt guten Grund sogar: Sie hat deinen Vater geküsst", erklärt sein Freund Marian (Sam Eisenstein) verwundert. Davon will Ben aber nichts hören, denn er denkt mittlerweile ganz anders darüber. "Er hat sie geküsst. Sie hat gesagt, sie liebt mich. Marian, ich weiß, was ich mache", antwortet er überzeugt. Doch hat die Liebe zwischen Carmen und Ben wirklich noch eine Chance?

AWZ, Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTL